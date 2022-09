Geovisions : les agences de Châlons et Troyes reprises par Havas Voyages 🔑

Geovisions était un réseau d’agences de voyages dirigé par Nicolas d’Hyèvres, qui comptait 8 agences de voyages (dont une agence virtuelle en région parisienne) et comprenant les entités suivantes :



- SARL LES MOUSQUETAIRES, avec des agences à Amiens, Albert et Rouen, sans lien capitalistique avec les suivantes ;



- SARL TRAVEL GROUPS EXPERTS (TGE), la holding détentrice du capital de la société Citra ;



- SARL Citra Voyages, avec des agences à Saint-Quentin et Epernay et détentrice du capital de la SAS Geovisions Champagne ;



- SAS Geovisions Champagne, qui déteint des agences à Châlons-en-Champagne et Troyes.



Ces quatre sociétés, en redressement judiciaire depuis le 8 juillet 2022, vont être liquidées. Seules les agences de Troyes, Châlons-en-Champagne et Rouen sont reprises.



Nicolas d'Hyèvres dirige également la SARL Evasion et Découverte, dont le siège social est à Montreuil qui exerce une activité de création et commercialisation de voyages, ainsi que la SARL ID-COMM (située à Paris) qui exerce une activité de prestations de marketing et de communication aux agences de voyages du Groupe Geovisions.