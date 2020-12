Non remboursement des vols annulés : pas de pratiques anti-concurrentielles selon l’Autorité

L’Autorité note au contraire que chaque compagnie aérienne a fait évoluer sa politique de remboursement depuis le début de la crise sanitaire et que le parallélisme de comportement allégué est très imparfait et s’expliquerait par des réactions individuelles et autonomes à un même choc économique majeur.



Dans ces conditions aucune entente anticoncurrentielle ne peut être qualifiée, de même qu’aucun abus de dépendance économique ou abus de position dominante collective.



Les demandes de mesures conservatoires de (i) cessation de tout comportement visant à refuser au passagers aériens / agences de voyages de choisir le remboursement en cas d’annulation et de (ii) remboursement sont donc également rejetées.



Quant au respect du Règlement 261/2004, l’Autorité rappelle que son contrôle relève de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour les vols au départ ou à destination des aéroports situés sur le territoire français.



Un appel contre cette décision est néanmoins ouvert aux plaignants.