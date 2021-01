Norwegian abandonne le long-courrier et ferme sa base en France

" Notre réseau court courrier a toujours été l'épine dorsale de Norwegian et constituera la base d'un futur modèle commercial solide ", a déclaré Jacob Schram, PDG de Norwegian dans un communiqué expliquant ce choix.



"Les clients dont les réservations sont affectées par ces changements futurs seront contactés directement et seront remboursés."



Norwegian va ainsi renoncer à 35 Boeing 787 long-courriers pour ne conserver qu'une flotte de 50 Boeing 737-800, et pourrait monter à 70 en 2022.



La flotte de Norwegian compte environ 140 appareils, dont des Boeing 737-800 et des Boeing 737 MAX. Seuls neuf avions étaient en service courant décembre 2020, principalement pour des routes domestiques en Norvège précise la Presse.ca.



Norwegian ayant reçu plusieurs millions d’euros de subventions publiques dans le cadre de l’Activité Partielle mise en place depuis mars 2020, le SNPL appelle également solennellement le gouvernement à avoir un œil très attentif à cette procédure de liquidation afin de s’assurer que Norwegian remplira bien toutes les obligations qui lui incombent envers ses employés français.