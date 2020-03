Nous vous invitons à poursuivre votre voyage avec Cabo Verde Airlines Découvrez l’art du morabeza – l’hospitalité authentique et généreuse.

Cabo Verde Airlines vous convie à un voyage aux rythmes du Cap-Vert. Notre nation insulaire est née d’un métissage unique et cette diversité s’inscrit au cœur de notre démarche : unir les peuples et explorer les merveilles du monde. Bienvenue à bord !

Lundi 9 Mars 2020

Avec Cabo Verde Airlines, nous offrons une expérience unique de connaître le Cap Vert et ses îles - Suivez nous sur ce voyage.



Cabo Verde Airlines est la seule compagnie régulière à desservir SAL au départ de CDG avec 3 vols directs : Mercredi / Vendredi / Dimanche.

Une 4ème fréquence le Samedi à compter du 06 Juin 2020



Les liaisons sont effectuées à bord de Boeing 757, des appareils de 183 sièges composés de 161 sièges en classe économique et 22 sièges en classe confort.



C’est donc aux couleurs joyeuses du Cap Vert et à la douceur de vivre du Morabeza que Cabo Verde Airlines dessert aujourd’hui de nombreuses destinations comme PARIS avec ses 3 vols hebdomadaires ou le Brésil (Recife, Fortaleza, Porto Alegre) et Dakar au Sénégal via son Hub : SAL, nouvelle passerelle entre l’Europe et l’Amérique Latine.



Récemment rachetée par le groupe Loftleidir, filiale d’Icelandair, Cabo Verde Airlines, a totalement redoré son image et adapté une nouvelle stratégie de développement à l’international.

Changement de nom, de logo, nouveau hub à SAL, connectivité du pays avec le monde, ouverture sur de nouvelles destinations, augmentation de la flotte, Cabo Verde Airlines a pris une nouvelle direction, celle de devenir la compagnie de référence pour le CAP VERT mais aussi vers le BRESIL.

Le CAP VERT Situé dans l'océan Atlantique, au large du Sénégal, le Cap-Vert se divise en 10 îles, très diverses et variées et chacune a sa propre identité: au nord les îles de Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão) et au sud les îles de Sotavento (Brava, Fogo, Maio et Santiago sur laquelle se trouve la capitale, Praia).



Évoquer ces îles, c’est forcément faire référence à l’Afrique inchangée, celle qui reste à l’écart du monde, qui a maintenu son héritage et le bonheur justement de l’authenticité - Connu pour beaucoup grâce à la sublime chanteuse « diva aux pieds nus » Cesaria Evora, le Cap Vert saura vous séduire par sa diversité et la chaleur de ses habitants.

Le drapeau du Cap vert • Bleu pour la profondeur de la mer



• Blanc pour le pacifisme des capverdiens



• Rouge pour leur ardeur au travail



• Les 10 étoiles pour les îles de l’archipel



Les Coups de Cœur (ou incontournables) La plus grande des îles



SANTIAGO



Santiago est la plus grande île du Cap-Vert, et la Première île de l’archipel à avoir été peuplée. Considérée comme le berceau de la cap-verdianité elle a accueilli la première capitale du pays, Ribeira Grande. C’est une île riche d’histoire, connue pour ses plages, sa culture créole, portugaise et africaine, ainsi que pour son rôle dans la traite des esclaves. C’est une île de montagnes, d’origine volcanique avec de nombreux massifs et l’avantage d’avoir aussi de belles plages, de belles criques désertes et de nombreuses plantations.



Santiago est sans nul doute une terre de contrastes. C’est sur cette île que se trouve Praia, la capitale du pays.

Le centre historique de la ville, rebaptisée Cidade Velha (la vieille ville), lui a valu de faire son entrée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2009.

La ville mérite qu’on s’y attarde - monuments tels que la forteresse royale de São Felipe, édifiée XVIIIe siècle pour protéger la ville des assauts lancés par les pirates et les ennemis, la place du Pelourinho (le pilori), la Cathédrale et le couvent São Francisco.

Découvrez aussi Assomada, connue pour son marché et le musée da Tabanka, ainsi que le parc naturel de Serra Malagueta, qui recèle un grand nombre d’espèces végétales endémiques qui raviront les amateurs d’écotourisme.

Rendez vous à Tarrafal pour vous plonger dans les eaux de la baie éponyme, une plage de sable blanc bordée de palmiers.





SAO FILIPE – FOGO



Située à l’ouest de l’île de Santiago, l’île de Fogo est la quatrième plus grande île du Cap-Vert. C’est une île ronde, dominée par un gigantesque volcan, (2 829 m), le PICO, dont la dernière activité date de 2014.

La richesse de son sol favorise l’agriculture, on y cultive des légumes, des noix de cajou, du tamarin, des pommes, des grenades, mais aussi et surtout des raisins et du café, Ce dernier est international et classé au 3ème rang des meilleurs du monde !



Fogo invite à la découverte de sites fantastiques et très différents, comme les immenses plantations et les plages de sable noir, bénies par le très imposant volcan. Le contraste de cette île est saisissant et la nature d’une beauté captivante.





Encore plus à découvrir prochainement …

Contact

06 61 84 95 71

paris.sales@caboverdeairlines.com

ou

Paris.reservations@caboverdeairlines.com



www.caboverdeairlines.com

