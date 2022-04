Nouvelle-Zélande : réouverture des frontières sous quelles conditions ?

stimuler l’économie du pays

C'est la première étape pour accueillir à nouveau les visiteurs internationaux sur nos côtes et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour la Nouvelle-Zélande et Air New Zealand

le mois d'octobre 2022,

Pendant que la, le pays va rouvrir ses frontières.La date a même été avancée par la Première ministre Jacinda Ardern, dans le but de "" explique Reuters. Initialement prévue en juin 2022, la reprise du tourisme aura bien débuté le 12 avril dernier, notamment avec le retour des touristes australiens.", a déclaré Leanne Geraghty, directeur de la clientèle et des ventes d'Air New Zealand.En effet, une fois que cette première étape sera remplie, les touristes de pays exemptés de visa visiteurLa réouverture complète des frontières est estimée pour "" rapporte France Diplomatie.