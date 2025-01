Nuisances aéroportuaires : Pierre Monzani nommé président de l’ACNUSA

Ma nomination à la présidence de l’ACNUSA, qui m’honore, me donne une belle occasion de marier dans la durée mes combats pour l’intérêt général et mon goût du terrain, développé au service de l’État et des collectivités.

En acceptant cette nomination, Pierre Monzani a déclaré : "L’ACNUSA, instance réglementaire indépendante, joue un rôle crucial dans la régulation des nuisances aéroportuaires, un enjeu de plus en plus prégnant dans le cadre de la transition écologique et de la gestion durable des infrastructures aéroportuaires.La nomination de Pierre Monzani est, témoignant de la volonté de renforcer la mission de l’ACNUSA. Elle intervient à un moment, où la réduction des nuisances sonores et écologiques des aéroports est un enjeu majeur.