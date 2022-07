Nuisances aéroportuaires : hausse des plaintes et des infractions dues à la pagaille de l'aérien 🔑

TourMaG : Selon vous, à quoi sont dues ces perturbations ?



Gilles Leblanc : L’ACNUSA a étudié le dernier rapport bimensuel d’Eurocontrol, l'organisation européenne en charge du contrôle aérien.



Ce que nous constatons c'est que le trafic aérien en Europe est, en juillet 2022, de l’ordre de 87 % du trafic réalisé à la même époque en 2019.



Il est largement tiré par les vols intra européens (24 303 par jour dans la semaine du 13 au 19 juillet 2022). L’Espagne, l’Italie et la France sont les pays ayant le plus de vols intérieurs (respectivement 1 340, 1 006 et 938 par jour).

Deux segments restant au-dessus de 2019, l’aviation d’affaires (+ 32 %) et les vols cargo (+ 2 %).



Les désordres constatés ses dernières semaines s'expliquent par la programmation et la commercialisation par les transporteurs d’un nombre de vols supérieurs à leurs capacités de production.



L'été précédent, en 2021, ils ont programmé de nombreux vols pour lancer en quelque sort des lignes et voir si la demande allait répondre. Ca n'a pas "mordu" autant qu'ils le le souhaitaient et, finalement, ils ont annulé de nombreux vols.



En 2022, les compagnies ont également annoncé des programmes très élevés. Mais ce qui change cette année, c'est que la demande est au rendez-vous. Du coup, elles ont eu plus de mal à ajuster leur programme à leurs capacités de production qui n'étaient pas suffisantes.



Les compagnies ont une responsabilité dans ce système. Et tout l'écosystème est impacté : compagnies, aéroports, contrôles aux frontières, contrôle aérien avec les difficultés que l'on connait. La programmation est très supérieure aux capacités de production globales.



A ce désordre s'ajoutent les revendications salariales et les grèves. Dans ce contexte, certaines compagnies ont fait le choix de maintenir les vols, quitte à se mettre en infraction.