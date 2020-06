ODEL Events et Tourism (Var) Séjours & excursions de groupe dans le VAR – Terre et mer !

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

ODEL EVENTS & TOURISM est une agence réceptive spécialisée pour des séjours dans le Var, côté mer ou côté terre, Odel Evasion vous accompagne pour vos prochaines vacances. + de 60 ans d’expérience au service des groupes affaires et loisirs.

Nous proposons et packageons tout ou partie de ces prestations : Transport + Hébergement + Restauration + Réunion + Activité + Excursion…



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Vendredi 12 Juin 2020

Dénomination :

SAS PRO FORMATION SERVICES



Date de création :

14/01/2014



Garantie :

APST – Garantie Financière – RC ALLIANZ



Immatriculation :

IM 083110026



ODEL EVENTS & TOURISM fait partie du Groupe ODEL Evasion, 60 ans d’expérience en région PACA. Une équipe de plus de 20 personnes œuvre pour ODEL Events et Tourism.

Tous passionnés, issus du tourisme ou d’autres horizons, nous avons un objectif partager avec vous notre région.



Si vous désirez un package à thème, notre région offre détente, gastronomie, découverte du patrimoine, agrotourisme, oenotourisme, cyclotourisme… un large choix pour découvrir les pépites de notre région Sud.



Odel Events & Tourism se positionne à vos côtés comme un partenaire efficace, un facilitateur qui vous apporte une vraie valeur ajoutée : gain de temps, expérience et force de propositions pour un choix pertinent et cohérent, gain en réactivité, sécurité !

Nous inventons vos nouveaux temps forts avec une offre personnalisée sur mesure, à la carte ou clé en main pour un confort absolu.



Nous sommes à vos côtés pour un vrai partenariat « gagnant-gagnant » et la satisfaction de vos clients

• Accompagnement à l’élaboration du cahier des charges de votre évènement/séjour,

• Accompagnement par un interlocuteur dédié de la conception à la réalisation de votre projet,

• Aucune exclusivité avec hébergeurs ou autres prestataires nous permet de vous proposer un choix multiple correspondant à votre recherche.

• 60 ans d’expérience dans l’accueil de groupes ! Une parfaite connaissance de la région.

• Possibilité de venir en repérage sur place uns fois la sélection opérée par Odel Events & Tourism.

• Des activités grand public ou plus intimistes en fonction de votre souhait…

• Des séjours possibles toute l’année

• Des challenges « agences de voyage »







En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Assistance

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Golf

Navigation

Observation animale

Œnologie

Plongée

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Snorkeling

Spitituel

Sport

Vélo

Yoga



Séjour à la carte – quelques exemples de séjour… demandez le vôtre !

• Hébergement La Bastide du Logis du Pin – au cœur du Verdon

Situé dans le Parc régional du Verdon et dans le Haut-Var à 997m d’altitude, le petit village tranquille de la Martre (presque alpin pour le Var) est entouré de montagnes, de bois et de prairies. Au cœur de la forêt, des montagnes et des prairies, la propriété du “Logis du Pin” de plus de 260 ha se révèle être un lieu privilégié pour pratiquer de nombreuses activités de pleine nature en toute sécurité. Proximité immédiate du Golf de Taullane – balade vélo – randonnée – centre équestre. En plein cœur de la propriété, une petite bastide de 12 chambres offrant des prestations multiples dont la pension complète ou demi-pension avec possibilité de plateau du terroir.



• Hébergement Centre de vacances La Londe les Maures

Proche plage et port à pied – route des vins – jet ski – paddle – kayak – parcours bien être – vélo .



Un grand choix d’hôtels du 2* au 4*...

Groupe à partir de 8/10 personnes





Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Christelle

Directrice Commerciale

christelle.chircop@odelvar.com

Tel : +33 (0)4 94 92 59 81

Mobile : +33 (0)6 89 77 97 59



Adresse postale : 38 bis rue picot - 83000 Toulon



Site web : www.odel-events-tourism.com

09h à 18hDu lundi au vendrediFrançais - AnglaisChristelleDirectrice CommercialeTel : +33 (0)4 94 92 59 81Mobile : +33 (0)6 89 77 97 5938 bis rue picot - 83000 Toulon

Lu 142 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Beyond The Wine CAMP 4