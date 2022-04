OUIGO rime désormais avec RESANEO

Les agences prennent de plus en plus conscience de l’intérêt de vendre du train pour de multiples raisons comme l’explique Yannick Faucon, Directeur Général de Resaneo :



« L’offre existante sur Resaneo est désormais très importante avec TGV Inoui, Ouigo Grande Vitesse, Ouigo Classique, Eurostar, Lyria et bientôt Trenitalia, RailCoop et LeTrain.

Les très nombreuses destinations donnent la possibilité de vendre des forfaits en ajoutant l’hôtel ou d’autres types d’hébergements. La durabilité et la faible empreinte carbone du train est aussi un argument qui fait sens » .