Odyssée Bleue est un réceptif et un transporteur en Provence.

Basée à Aix-en-Provence, spécialisée dans l’accueil de groupes de 2 à 20 personnes, nous gérons toutes les réservations en Provence (hôtels, restaurants, activités) et assurons le transport de personnes à bord de nos propres minibus ainsi que des vélos si besoin.



Dénomination :

Odyssée Bleue



Date de création :

2003



Garantie :

Groupama assurance-crédit & caution



Immatriculation :

IM013170004



Depuis 2003 nous avons parcouru toutes les routes de Provence, avons accueillis environ 5000 personnes du monde entier qui, pour certains n’ont passé qu’une journée de découverte avec nous, pour d’autres sont restés une semaine complète.

Nous sommes l’agence officielle d’une entreprise multinationale de cosmétiques basée au Nord d’Aix pour tous ses accueils de Presse et ses Incentives.



Nous sommes prêts à vous accueillir à votre tour pour vous faire profiter de nos découvertes à bord de l’un de nos minibus tout confort !





En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Incentive

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Conférences

Congrès

Luxe

Mice

Transferts

VTC

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Œnologie

Vélo





• Transport à la carte en Provence

• Visite et pique nique chez les producteurs de plantes aromatiques

• Vol en montgolfière dans les Alpes de Haute Provence

• Visites d’usines et/ou de sites remarquables

• Découvertes des villages provençaux

• Organisation de petits circuits en 2 CV

• Réservation d’hôtels de charme en Provence

• Visites de domaines viticoles

etc...





Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Cécile DOMENACH

contact@odysseebleue.com

Tel : +33 (0)4 42 93 01 44



Adresse postale : 1285 rue André Ampère - Pôle d’activités des Milles - 13285 Aix en Provence



Site web : www.odysseebleue.com



