Oman: les touristes dorénavant exemptés de quarantaine et de test PCR avant le départ

Avant de partir pour leur voyage au Sultanat, les touristes devront s'inscrire au test de polymérase qui aura lieu à l'arrivée dans les aéroports du Sultanat sur la page hMushrif et télécharger l'application Tarassud+ du Ministère de la Santé

La période de résidence au Sultanat devrait être inférieure à deux semaines et une chambre, ou un lieu séparé, devrait être prévu pour chaque touriste ou famille dans le lieu de résidence, l'hôtel ou le centre de villégiature. Le touriste s'engage à adhérer au lieu de résidence, à ne pas de partager de chambres ou de se mélanger à d'autres touristes jusqu'à ce que les résultats de l'examen PCR arrivent. Il ne devra pas sortir pour effectuer des activités touristiques, sauf par l'intermédiaire de son organisme touristique. Il sera également tenu de suivre les procédures et de respecter les gestes barrières, porter le masque, hygiène des mains, éloignement physique,...

Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bhoutan, Biélorussie, Bolivie, Bosnie Herzégovine, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Equateur, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, FRANCE, Géorgie, Ghana, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Italie, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Lettonie, Liban, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Malaisie, Maldives, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Saint Marin, Salvador, Serbie, Seychelles, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, Tchéquie, Thaïlande, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vatican, Venezuela et Vietnam.

Le communiqué ministériel précise donc que la présentation, avant le départ, d'un résultat négatif de test PCR n'est plus nécessaire mais que: "".sur iOS ou Android Le Ministère déclare queet que les touristes devront s'en tenir à leur lieu de résidence le temps de réceptionner le résultat du test PCR effectué à l'aéroport." détaille le communiqué.Après avoir suspendu tous les visas touristiques, de tous les pays du monde, le 13 Mars dernier comme mesure de précaution contre la propagation du nouveau coronavirus, le Sultanat d'Oman reprenait la délivrance des e-Visas le 1er Décembre dernier pour les touristes en voyage organisé par un établissement hôtelier ou une entreprise touristique omanaise. Voici la liste, annoncée par les autorités omanaises, des, sur présentation d'un billet d'avion retour confirmé, d'une réservation d'hôtel confirmée et d'une assurance maladie couvrant les frais de traitement du Covid-19: