Oman programme 5 nouvelles formations en ligne

L’Office de Tourisme du Sultanat d’Oman continue de former les professionnels du tourisme français à travers des webinaires en ligne.



Réalisées par un membre de l’équipe de l’Office de Tourisme, ces formations, d’une durée de 30 minutes suivies de questions/réponses permettent d'approfondir les connaissances des agents de voyages.



Voici les 5 prochaines dates programmées avec les thématiques abordées :



Mardi 29 septembre à 11h – Focus Jabal Akhdar/Salalah et les hôtels Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort 5* & Al Baleed Resort Salalah by Anantara 5*

Jeudi 01 octobre à 11h – Formation générale avec le réceptif Majan Light

Mardi 06 octobre à 11h – Formation générale avec la compagnie nationale Oman Air

Jeudi 08 octobre à 11h - Focus Mascate & environs et les hôtels Shangri La Barr Al Jissah Resort & Spa 5*

Jeudi 15 octobre à 11h - Focus Jabal Akhdar/Salalah et les hôtels Alila Jabal Akhdar 5* & Alila Hinu Bay 5* (nouveauté)