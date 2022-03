Appli mobile TourMaG



OnSpot fait le pari du “No-code” Pour la nouvelle mise à jour de sa plateforme B2B, le leader français de la relation client en voyage OnSpot fait peau neuve et choisit de construire ses outils uniquement en technologies “No-code”.

Vous n’avez peut-être jamais entendu l’expression No-code avant de lire cet article et vous n’êtes pas à blâmer ! Encore assez peu connue du grand public, cette nouvelle méthode de conception d'applications a la particularité de ne requérir aucune écriture de code, contrairement à la plupart des plateformes présentes en ligne aujourd’hui.

Rédigé par Julien Nunes le Lundi 14 Mars 2022

Des technologies mâtures



“Ces technologies sont aujourd’hui devenues tellement puissantes et accessibles que nous souhaitons les ”frotter” à l’univers du voyage et ainsi voir comment elles répondent face aux besoins et aux exigences de nos utilisateurs. “Jusque-là, les plateformes “no-code” étaient principalement construites pour du prototypage, pour présenter un projet à des investisseurs dans la perspective d’une levée des fonds”, confie, fondateur d’ OnSpot , avant de préciser :“Ces technologies sont aujourd’hui devenues tellement puissantes et accessibles que nous souhaitons les ”frotter” à l’univers du voyage et ainsi voir comment elles répondent face aux besoins et aux exigences de nos utilisateurs.

Elles ont également l’avantage de pouvoir compter sur une communauté de “no-coders” très active, dans laquelle nous nous sommes d’ailleurs beaucoup investi durant la période du Covid”.



Avant de terminer: “Nous partageons la vision du No-code et y croyons tellement que nous avons fait le pari de recréer toute notre plateforme de zéro, à partir de ces technologies uniquement!”.



En misant sur ces nouvelles briques technologiques, l’assisteur OnSpot a fait un choix ambitieux et a même décidé d’en faire l’un des piliers de sa stratégie, dans un contexte de relance touristique.



De nouvelles fonctionnalités à vitesse grand V Nous avons souhaité connaître les raisons d’un tel choix en interrogeant Gwendal Mahe, consultant technologique pour la firme américaine : “Notre premier objectif est la rapidité d’itération. Cela nous permet de tester de nouvelles fonctionnalités très rapidement afin de voir si elles séduisent nos utilisateurs et les voyageurs à destination. Dans le cas contraire, nous “tuons” l’idée et passons à la suivante.”



Ce fonctionnement a pour effet direct un meilleur contrôle des ressources et des coûts, là où, par le passé, OnSpot rencontrait beaucoup de difficultés à identifier l’investissement réel d’une fonctionnalité en fonction du temps passé par ses ingénieurs pour la développer.



Gwendal nous confie : “Nous avons réussi à diviser nos délais de mise en production par 10, et là où nous prenions 1 semaine entre la phase de développement, de test, de debug et la mise en ligne, nous sommes désormais capables de le faire en quelques heures à peine !



Le simple fait de pouvoir être à l’écoute des besoins du marché et de pouvoir y apporter une réponse concrète et fonctionnelle en quelques heures seulement est une réelle source de satisfaction, ce qui est extrêmement rare dans les postes à responsabilités que j’ai pu occuper ici dans la Silicon Valley”.



Acteurs de “l’Apéisation” du voyage Benoît Cerceau.

Et de continuer: “Nous avons sur notre roadmap un certain nombre de projets d’intégration pour ces prochains mois, notamment avec les plateformes de création de voyages sur-mesure utilisées par nos clients agences et T.Os afin de leur permettre d’expédier la création d’un dossier chez nous au travers d’un partage de l’itinéraire, par exemple.”



Pour OnSpot, l’enjeu est de taille. Dans une industrie en constante évolution et dont la seule certitude est celle du changement, OnSpot fait preuve d’agilité en répondant aux évolutions récentes du métier d’agent de voyage, toujours plus exigeant et dont le temps de gestion des clients en voyage fait souvent défaut.



Si vous êtes curieux/se de toutes les belles choses réalisables grâce aux technologies “No-code”, venez découvrir la version Beta de la nouvelle plateforme OnSpot, en cliquant

Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour prendre part à la révolution API qui a déjà bien gagné notre industrie”, nous ditEt de continuer: “Nous avons sur notre roadmap un certain nombre de projets d’intégration pour ces prochains mois, notamment avec les plateformes de création de voyages sur-mesure utilisées par nos clients agences et T.Os afin de leur permettre d’expédier la création d’un dossier chez nous au travers d’un partage de l’itinéraire, par exemple.”Pour OnSpot, l’enjeu est de taille. Dans une industrie en constante évolution et dont la seule certitude est celle du changement, OnSpot fait preuve d’agilité en répondant aux évolutions récentes du métier d’agent de voyage, toujours plus exigeant et dont le temps de gestion des clients en voyage fait souvent défaut.Si vous êtes curieux/se de toutes les belles choses réalisables grâce aux technologies “No-code”, venez découvrir la version Beta de la nouvelle plateforme OnSpot, en cliquant ICI

Le concept OnSpot en 1 minute

Email : contact@onspot.travel
Téléphone : 07 56 75 10 89
Site web : www.onspot.travel

