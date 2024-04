One Provence lance l’IA générative sur son nouveau site

L’objectif de l’intégration de l’IA sur la plateforme est de faciliter la navigation des utilisateurs et de répondre de manière plus efficace à leurs besoins dans leur recherche d’information.



Le modèle de One Provence se distingue des chatbots traditionnels. Plus de questions réponses prédéfinies, l’intelligence artificielle générative se base sur plus de 500 sources pour proposer des réponses personnalisées à toutes les questions que l’internaute peut poser. Les réponses s'affinent au fur et à mesure des échanges.



“ Nous avons lancé ce projet collaboratif avec l’idée de créer une IA grand public, une IA intuitive qui va servir à l’utilisateur. Véritable innovation au sein des territoires, nous sommes fiers d’être la première agence de marketing territorial à avoir mis en place une intelligence artificielle générative personnalisée au centre de notre site web. Nous souhaitons faciliter la connaissance d’Aix-Marseille en apportant les réponses les plus justes aux questions que les internautes, particuliers ou professionnels, d’ici ou d’ailleurs, peuvent se poser. ” déclare Lionel Flasseur, Directeur général de One Provence.