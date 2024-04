Tourisme : L'IA va bientôt répondre aux mails et ... au téléphone !

60% de l'information d'un hôtel n'est pas formalisée. Pour vous donner un exemple, sur un site internet, il est impossible de savoir le dress code du personnel.



Du coup, notre boulot est d'aller chercher les informations, mais aussi d'apporter notre connaissance de l'établissement et l'expertise du secteur, donc de formaliser la donnée parfois invisible.



Je pense que nous sommes la société la plus avancée au monde pour y arriver à sortir l'IA universelle du secteur.

Aujourd'hui, dans les hôtels de très nombreuses destinations et c'est même un problème mondial, il n'y a pas assez de personnel.



Il sera un peu compliqué de voler le travail d'une personne, alors que le secteur manque de bras.



Secondo, beaucoup de salariés font un travail robotique. Quand tu as 30 personnes qui t'appellent au téléphone tous les jours pour te poser la question, où est le parking le plus proche, franchement, je pense qu'ils auraient d'autres choses plus intéressantes à faire.



L'IA va surtout redistribuer les ressources humaines, sur des taches plus complexes et enrichissantes,

Il sera alors possible, sans décrocher son téléphone ou se rendre à la réception de demander la meilleure façon de se rendre à la gare de Lyon ou alors donner le prix du taxi pour aller au parc Asterix.Pour en arriver là, Quicktext a redéfini son métier qui ne consiste pas seulement à répondre à une question, mais à qualifier la donnée.Et pour les plus réfractaires au changement, il ne faut pas s'inquiéter selon le patron.Un peu à l'image du discours rassurant de Mounir Mahjoubi, l'IA ne fera pas tout et ne va pas remplacer l'humain, du moins pas maintenant." conclut un homme déçu de la réaction de son pays, mais heureux du chemin parcouru.Et Velma ne dit pas le contraire.