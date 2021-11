Appli mobile TourMaG



Où partir en vacances en France ?

La France est une grande dame pleine de surprises. Mer, montagne, campagne, au fil des saisons, découvrez le charme de l’hexagone, son art de vivre et son excellence dans bien des domaines. Évadez-vous sur ses sommets, dans son arrière-pays et sur son littoral.

Rédigé par ackay le Vendredi 19 Novembre 2021

Un séjour en France, une multitude de paysages L’eau est omniprésente de tous côtés jusqu’au cœur de sa terre, avec ses mers, son océan, ses rivières et ses lacs. Partir en voyage en France , c’est découvrir la Provence et la Côte d’Azur avec ses plages de sable blanc qui se jettent dans les eaux calmes de la Méditerranée. L’Atlantique offre un littoral plus vivifiant avec des côtes de granit qui côtoient les criques d’eau turquoise. Les sports nautiques vous attendent à bras grands ouverts à moins de préférer vous promener dans les pinèdes. Envolez-vous vers les cimes vertigineuses des Alpes ou prenez un grand bol d’air au parc naturel régional des Ballons des Vosges. Laissez-vous tenter par de belles baignades dans les eaux claires des lacs d’altitude. Été comme hiver, les Alpes offrent de grandioses paysages et une richesse d’activités, à commencer par de belles bouches pour la petite reine.

La France, terre d’excellence Pourquoi partir au loin quand la France offre une diversité si naturelle ? Faites un bond dans le passé pour partir à la découverte de savoir-faire ancestraux et traditionnels. Dans le sud, les senteurs rivalisent les unes avec les autres pour vous faire rêver. De Grasse à Cannes, le raffinement est légion. Sur la côte Atlantique, Bordeaux présente des vignobles à perte de vue, des vins célèbres à déguster avec modération mais toujours avec délice et plaisir. Retour dans les montagnes vosgiennes où le nectar des abeilles vous comble de douceur. Les forêts se parent de leurs plus beaux atours lorsque l’automne s’invite dans le paysage. Vous serez émerveillé lorsque dame nature revêtira son beau manteau blanc pour le plus grand plaisir des petits comme les grands.

La gourmandise française s’éveille avec un séjour tout compris Réveillez vos papilles avec les innombrables spécialités locales que regorge la France. Les huîtres sont légions sur les tables de fêtes mais se dégustent à l’année sur l’Île d’Oléron avec un vin blanc approprié. La Provence met du soleil dans vos assiettes avec ses légumes agrémentés d’huile d’olives. Dans les Vosges, alors que votre séjour se transforme en gourmandise détox, pourquoi ne pas profiter des bienfaits des eaux thermales de Vittel ? À déguster sans modération avec de délicieux bretzels alsaciens. Faire du sport est un bienfait pour la santé mais les plaisirs de la table sont incontournables.



Parcourir la France en toutes saisons vous dévoile toute sa palette de riches couleurs au fil des mois. Du nord au sud, d’est en ouest, vous n’êtes jamais déçu par les paysages que vous traversez.

