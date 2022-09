Appli mobile TourMaG



PONANT présente «Blue Horizon» sa feuille de route pour un futur plus responsable

Pour aller plus loin dans la création d’un nouveau modèle de tourisme plus responsable PONANT prend des engagements durables ambitieux. Présenté à l’occasion de la semaine Européenne du Développement Durable un premier rapport annuel RSE (1) concentre les caractéristiques qui, depuis le début de son histoire, rendent PONANT unique. Il présente toute sa stratégie en matière de développement durable et rappelle ses valeurs fortes au rang desquelles cet esprit de marin et de pionnier qui animait déjà ses fondateurs.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 26 Septembre 2022

Ce rapport souligne la priorité donnée à l’humain. PONANT vise à décarboner ses croisières, à protéger les écosystèmes et la biodiversité, à partager ses connaissances avec ses passagers, à renforcer les partenariats avec les communautés locales. Intégrant la feuille de route « Blue Horizon » ce rapport donne aussi à PONANT l’occasion de livrer ses premiers résultats.



Sur mer comme sur terre PONANT est une aventure humaine dont le succès repose sur la performance, la cohésion et l’engagement des équipes.



D’une grande agilité, ses navires à taille humaine ne cessent d’explorer, d’innover, d’accéder à des zones reculées, d’atteindre des caps historiques et de s’ouvrir aux nouvelles opportunités. Ils lui permettent aussi d’avoir une empreinte environnementale la plus réduite possible.

Pionnier des croisières durables telle est l’ambition de PONANT qui a fait le choix depuis déjà plus de 30 ans de promouvoir et d’encourager un tourisme plus responsable à travers notre planète et, plus particulièrement, dans les zones polaires.

« Explorer pour mieux protéger » Hervé Gastinel Président-Directeur Général du groupe PONANT considère ce premier rapport sur le développement durable comme le pilier de sa feuille de route. A l’occasion de sa publication il déclare en substance :

« La crise que nous traversons renforce le besoin de s’appuyer sur des valeurs fortes incarnées par notre nouvelle stratégie, « Explore to inspire ». Explorer pour mieux protéger notre environnement et la santé humaine, Explorer pour mieux partager et nous rapprocher des communautés locales... Explorer pour mieux connaitre les océans, les pôles et les régions où la nature et l’homme sont en symbiose... Nous protégeons mieux ce que nous connaissons ».



Et il ajoute à propos de cet ambitieux programme :



«... Cela ne sera pas facile. C’est pourtant la meilleure voie possible et nous l’abordons, tels les marins que nous sommes depuis 30 ans, avec humilité et respect pour les océans, la nature et les hommes . »

« Blue Horizon » : une feuille de route qui engage « Blue Horizon » présente l’engagement et la volonté PONANT d’un futur plus responsable. Cette démarche s’appuie sur trois idées-forces : la préservation de la nature et de la santé humaine, l’amélioration du bien-être au travail et la sensibilisation des passagers à l’environnement. Elle se traduit par une série d’engagements auprès de ses passagers, de ses partenaires et de ses collaborateurs. En voici un résumé



1) Pour préserver la nature et la santé humaine PONANT s’engage à : Considérer le monde entier comme une « zone à émissions d’oxydes de soufre (SOx) et d’azote (NOx) contrôlées » pour l’ensemble de sa flotte d’ici 2025 • Réduire ses émissions de CO2 de - 15 % à l’horizon 2026 et - 30 % à 2030 par rapport à 2019 • Éliminer totalement le plastique à usage unique à bord comme à terre dès 2022 • Assurer la valorisation et la traçabilité de tous ses déchets d’ici 2025 • Limiter les empreintes lors des visites à terre • Soutenir la recherche scientifique en équipant Le Commandant Charcot , navire de haute exploration polaire lancé en 2021, de laboratoires à disposition d’équipes dédiées à la protection des écosystèmes marins • Participer à l’initiative « Blue Nature Alliance » pour créer 18 millions de km² d’aires marines protégées à l’horizon 2025.



2) Pour améliorer le bien-être au travail PONANT s’engage à : Attirer et retenir des talents inspirés par la qualité, l’agilité et l’exploration • Fidéliser ces talents en déployant une politique de rémunération équitable • Déployer une vision commune et inclusive avec une plateforme d’e-learning formant sur l’inclusion ou la RSE • S’engager pour la diversité avec un programme de leadership féminin • Généraliser le télétravail en préservant l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle • Assurer la sécurité des passagers en formant les équipages par des audits sécurité réguliers • Favoriser la formation et le bien-être de ses équipages par le développement professionnel et l’engagement individuel • Construire des liens plus étroits entre ses passagers, la nature et les communautés locales • Développer une vision partagée et inclusive de son esprit marin.

3) Pour sensibiliser ses passagers à l’environnement PONANT s’engage à : Élaborer une charte des passagers visant à garantir un comportement responsable à bord et lors des expéditions à terre • Renforcer les liens avec les communautés locales • Faire partager une expérience et des valeurs avec les scientifiques et les guides naturalistes à bord des navires et contribuer de façon active à un changement positif • Demander le soutien de la Fondation PONANT dans le cadre d’initiatives locales en faveur de la préservation des océans et des échanges entre les peuples.

PONANT affiche ses différences... Avec son esprit pionnier PONANT n’a pas attendu la crise, voire l’après crise, pour prendre des mesures en matière de tourisme plus durable et de préservation de la planète. En voici quelques exemples :



Dès 2019 PONANT avait fait le choix d’éliminer totalement l’utilisation du fuel lourd. Elle est la première compagnie de croisière à avoir pris cette décision pour l’ensemble de sa flotte. D’ici 2026 100% de la flotte sera équipée de systèmes de convertisseurs catalytiques pour réduire de 90 % les émissions de NOx.



Dès septembre 2021 PONANT renforçait son engagement auprès de la science, avec Le Commandant Charcot , tout premier navire d’expédition polaire hybride-électrique, propulsé au gaz naturel liquéfié. Il offre à la communauté scientifique la possibilité d’accéder aux régions polaires difficiles à atteindre. Deux laboratoires de recherche et des instruments de mesure autonomes installés à son bord sont à la disposition des scientifiques. 20 projets scientifiques seront tenus chaque année dès 2023. Ils impliqueront et se feront avec les communautés locales.



100 % des eaux usées sont retraitées pour éviter la pollution des zones sensibles. L’eau bue à bord est puisée en mer et purifiée (soit 30 tonnes d’économie de plastique par an). Les produits alimentaires proviennent de fournisseurs qui respectent les exigences des normes ISO 22000 en matière de sécurité alimentaire et d’environnement. Les déchets sont recyclés et valorisés à bord.



Une action est menée pour la réduction de la pollution sonore sous-marine. (Mesure de la signature acoustique de 100 % de la flotte d’ici 2026).



90 % du budget Recherche & Développement consacrés à la performance technique et environnementale des navires.

Engagements, certifications et reconnaissances



En 2020 PONANT est élue « Compagnie de croisières la plus respectueuse de l’environnement » au classement de l’ONG Nabu. La même année elle reçoit le Prix des Palmes du Tourisme Durable 2020 dans la catégorie « Voyage ».



Dès 2021 l’ensemble de sa flotte est labellisé « Clean Ship » pour sa réduction des émissions atmosphériques et son traitement des eaux et des déchets. Elle obtient aussi la certification Green Marine Europe (label adapté du programme nord-américain de l’Alliance Verte). Toujours en 2021 elle est signataire du Global Tourism Plastics Initiative qui rassemble les acteurs du tourisme autour d’une vision commune pour s’attaquer aux causes profondes de la pollution par le plastique.



PONANT est membre exécutif des associations IAATO (Association internationale des voyagistes antarctiques) et AECO (Association des croisiéristes d’expédition dans l’Arctique) qui réunissent l’ensemble des acteurs présents en zone polaire pour y instaurer un tourisme responsable.



Signataire en 2022 de la Blue Nature Alliance pour un partenariat mondial avec les gouvernements, les ONG, les peuples autochtones et les scientifiques pour favoriser la conservation de 18 millions de kilomètres carrés d’océans sur 5 ans.



(1) RSE : définie par la commission européenne la Responsabilité Sociétale et/ou Sociales des Entreprises qui intègre les préoccupations sociales et environnementales à leurs activités.



À PROPOS DE PONANT : fondée il y a 30 ans, PONANT s’engage pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.



