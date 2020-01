Palmes : "Le Tourisme durable fait partie de l’ADN de Ponant"

TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi d’être sponsor de l’opération Palmes du Tourisme Durable, cette année encore ?



Hervé Bellaïche : PONANT a été fondée par des marins qui souhaitaient partager leur passion des océans. Depuis plus de trente ans, nous parcourons le monde entier jusqu’aux endroits les plus reculés de la planète.



Nous avons des responsabilités vis-à-vis de l’environnement et des populations que nous rencontrons. Nous plaçons leur préservation au cœur de notre développement.



Aussi nous avons à cœur de soutenir différentes actions et associations qui nous aident à avoir une meilleure conscience environnementale.



Parmi elles, figure les Palmes du Tourisme Durable. Nous avons également créé en juin dernier notre Fondation pour soutenir des projets de recherche, de sensibilisation ou de préservation en faveur des océans, des pôles et des peuples autochtones.