Parcel à la recherche de partenaires agriculteurs

Pour se développer, Parcel est à la recherche d’. Les Tiny House sont installées chez eux. Ils accueillent et partagent ensuite leur quotidien avec les voyageurs.Sur place, les différentes activités (repas fermiers, visites guidées, dégustations ou participation à la vie de la ferme) sont proposées. Le coût de ces expériences locales vient se rajouter au prix de la nuit en Tiny House.Ce dernierpour chaque nuit passée dans la Tiny House, ce qui lui permet de bénéficierà son activité agricole. En fonction de l'activité, le revenu additionnel peut s'élever entre 5 000 € et 11 000 € par an et par Tiny House installée.Parcel recherche des agriculteurs qui, en plus de posséder un cadre naturel idéal pour abriter une Tiny House, démontrent un réel désir d'accueillir et de partager leur savoir-faire avec leurs hôtes, mettant ainsi l'échange au cœur de l’expérience. Ils doivent disposer d'un habitat réellement situé en pleine nature, sans nuisance sonore ou visuelle. Ils doivent aussi être situés à proximité d'une ville pour en faciliter l'accès.Pour proposer sa ferme c'est ici