Tiny houses : pour vivre heureux, vivons petits

Qui dit plus petit, dit aussi et surtout plus économique. Et, le même site de calculer qu’alors que les Américains dépensent en moyenne l’équivalent de 15 ans de salaires pour entretenir leurs grandes maisons, les propriétaires de « tiny houses » en dépensent au minimum dix fois moins.



Ce qui leur permet d’épargner ou de dépenser beaucoup plus en activités de loisirs et voyages.



Autre avantage, à l’achat, la maison est infiniment moins coûteuse : entre 30 et 60 000 dollars aux USA. À peu près la même somme en France.



De plus, sur le plan pratique : vivre dans une petite surface simplifie énormément le quotidien, limitant les activités d’entretien et de nettoyage.



D’où la présence massive parmi les propriétaires de seniors qui, libérés de leur famille, cherchent à avoir une vie plus simple dans un espace rétréci où tout est à portée de mains.