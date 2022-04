Paris CDG : Marriott ouvre un hôtel double-marque

Cet établissement est lié par des espaces de convivialité communs tels que l’espace restauration « Kitchen & Bar at Courtyard », les lieux de réunions et événements ou bien l’espace fitness ouvert 24/7.



Un parking couvert et sécurisé de 50 places incluant 4 bornes de recharge est également à la disposition des clients.



Les hôtels, quant à eux, sont situés dans deux parties distinctes. Courtyard Paris Charles de Gaulle Central Airport dispose de 229 chambres, dont 46 « twin » (lits jumeaux), réparties en 2 catégories : Deluxe et Supérieure, toutes dotées d’une télévision 55" connectée, de prises USB, d’un mini-réfrigérateur et de bouilloire pour thé & café.



Residence Inn Paris Charles de Gaulle Central Airport propose un total de 106 suites réparties en 90 studios, 12 suites avec une chambre séparée et 4 chambres avec accès pour les personnes à mobilité réduite.



Le complexe dispose d'espaces de réunions et d'événements communs répartis sur 212 m2 en 7 salles de réunion et d’événement.