Paris : les ambitions de Suriya Sitthichai, nouveau directeur de l’ONT de Thaïlande

Comme la France, la Thaïlande offre une très grande diversité de sites touristiques

Principal animateur de la soirée, il a évoqué, entre deux spectacles de danses traditionnelles, certains objectifs fixés pour les mois qui viennent pour capter un nombre croissant de visiteurs.», a-t-il expliqué.L’objectif est de mieux faire connaitre des sites des régions et des villes secondaires hors des «» les plus connus.Aussi a souligné Prakit Saiporn on y trouve de nombreux sites classés par l’UNESCO, par exemple Chiang Rai, ville créative pour le design,une province de plages tranquilles, de montagnes couvertes de jungle et ses temples anciens , ou encoreet, villes d’artisanat.