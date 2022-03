Appli mobile TourMaG



Paroles de femme : "Eviter les stéréotypes et ne se fermer aucune porte..." l'interview de Charlotte Hamon, ingénieure au sein de la Direction Technique de Corsair

Des jeunes femmes au parcours aéronautique brillant, on en trouve aussi dans toutes les compagnies aériennes françaises. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, TourMaG a rencontré Charlotte Hamon qui, du haut de ses 25 ans est ingénieure au sein de la Direction Technique de Corsair. C’est en partie sur elle que repose la bonne intégration des nouveaux avions dans la flotte de Corsair ainsi que l’organisation, la supervision et la gestion sur le terrain des grandes visites de maintenance.

Rédigé par Christophe HARDIN le Mercredi 9 Mars 2022

TourMaG - Parlez-nous de votre parcours pour arriver à ce poste à responsabilité



Charlotte Hamon : J’ai passé un bac S puis intégré à Laval, une école d’ingénieurs spécialisée dans les transports : l’ Estaca. Je savais déjà que je voulais travailler dans le secteur aéronautique et cette école jouissait d’une bonne réputation auprès des industriels.



C’est une école qui m’a donné la possibilité de me spécialiser en aéronautique dès la deuxième année et en dernière année j’ai opté pour la maintenance et gestion des opérations aériennes. J’avais cet objectif de travailler au sein des opérations d’une compagnie aérienne. J’ai pu ensuite faire mon stage de fin d’étude chez Air Antilles.



Ensuite et quand j’ai vu l’offre pour le poste que j’occupe actuellement j’ai postulé. Cela correspondait parfaitement à mes attentes.



TourMaG - Avec vous, on sort de l’image de la jeune fille qui rêve d’être hôtesse de l’air…



TourMaG - Revenons sur vos missions au quotidien. Pouvez vous nous les détailler ?



Charlotte Hamon : Notre mission principale est l’organisation des grosses visites de maintenance que l’on appelle les Checkc C durant laquelle l’intégralité de la structure et de la cabine sont inspectées.



Ce sont des grands travaux de maintenance que nous supervisons et qui demandent une grosse organisation en amont particulièrement avec les entreprises partenaires qui interviennent sur les avions avec nos équipes.



Concernant la gestion de la flotte, nous préparons l’intégration des nouveaux avions, mais aussi ceux qui sortent en fin de contrat.



TourMaG - Corsair a décidé un renouvellement de flotte avec des A330neo qui arrivent régulièrement. Vous ne chômez pas !



TourMaG - De combien de personnes est composé votre service ?



Charlotte Hamon : Dans notre service qui s’appelle « Heavy Maintenance Visit » nous sommes intégrés à la Direction Technique et nous sommes deux.



Mon binôme est un homme. Nous nous entendons très bien. Nous collaborons avec le bureau d’étude qui est composé en majorité d’hommes et cela se passe très bien. Il y a de l’entraide de la solidarité et de la bienveillance et peu importe le genre.



TourMaG - Ces dernières années on a beaucoup critiqué l’avion sur le plan de l’environnement. Comment le vivez-vous ?



Charlotte Hamon : C’est vrai, c’est une question qui revient souvent dans les discussions avec les amis.



J’ai confiance. L’aérien à toujours su évoluer et s’adapter. Il y a en ce moment beaucoup d’innovations, de l’ingénierie, on peut le voir par exemple avec les nouveaux projets d’Airbus. Je n’ai pas d’inquiétude. Nous saurons répondre, nous saurons nous adapter.



TourMaG - Dans ce contexte de la journée internationale des droits de la femme, avez-vous un modèle dans le secteur de l’aérien ? Une femme que vous admirez particulièrement ?



Charlotte Hamon : Je suis très admirative de Madame Christine Ourmières-Widener*, une française qui a pris les commandes de la compagnie TAP au Portugal depuis quelques mois.



J’ai suivi son parcours avec beaucoup d’intérêt. J’ai apprécié plusieurs de ses discours, de ses interventions en public et j’admire son travail. C’est un modèle pour une jeune fille comme moi qui veut évoluer au sein d’une entreprise.



TourMaG - Justement, si on parle d’évolution dans l’entreprise, de quoi rêvez-vous ?



Charlotte Hamon : Pourquoi pas évoluer dans quelques années vers le management d’une équipe et puis, peut être ensuite diriger un service…



TourMaG - Pour finir, que diriez vous à une jeune fille qui veut se lancer dans un métier technique du secteur aérien ?



Charlotte Hamon: Je lui dirais surtout de ne pas être influencée par des stéréotypes et de ne se fermer aucune porte. Si on est passionnée il faut y aller. Peu importe le genre si on souhaite s’épanouir dans tel ou tel domaine. Cela se passe très bien, je peux en témoigner.



Pendant ma formation qui était principalement masculine, pendant mes stages, je n’ai rencontré aucune difficulté et maintenant chez Corsair je me sens pleinement intégrée.





* Christine Ourmières-Widener, a débuté sa carrière chez Air France dans le service maintenance. Elle a également occupé le poste de Directrice Générale de Flybe et dirigé la compagnie aérienne irlandaise Cityjet.

