Partez En Outre-Mer : une nouvelle "verticale" prend son envol sur TourMaG.com

Fidèle à sa nouvelle stratégie thématique, TourMaG.com poursuit la diversification déjà engagée avec #PartezEnFrance, #AirMaG, #CruiseMaG, #VoyagesResponsables, #DMCMag et #Futuriscopie.



Autant de nouvelles verticales qui positionnent votre portail préféré comme le premier multi-spécialiste B2B tourisme francophone.



Alors que l'industrie du tourisme est en proie depuis 9 mois à la plus grande crise de son histoire, il nous a semblé opportun de garder le cap en nous adaptant au contexte et aux nouvelles tendances et exigences de notre industrie et de ses acteurs.



En mars 2020, au lendemain de l'épidémie, nous avions estimé que la France, le plus beau pays au monde mais aussi celui qui dispose du plus grand potentiel touristique, devait être remise au centre du jeu.