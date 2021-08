Pass sanitaire : sans une coordination internationale, point de salut !

Nous ne sommes pas sortis de crise. Pour l'incoming, le secteur est en forte dépression, car si ce n'est les Allemands et les Hollandais, les autres clientèles ne sont pas venues en France (...)



(Pour les agences de voyages physiques) La dépression est très forte,

Des règles fragmentées et un manque d'accords mutuels continuent de restreindre les voyages, les restrictions de voyage étant le deuxième plus grand obstacle à voyager pour 55% des personnes interrogées dans un sondage GlobalData,

Ce n'est pas à vous lecteurs fidèles de Tourmag que nous allons vous apprendre que le tourisme est toujours empêtré dans une crise profonde." affirmait même Jean-Pierre Mas, le président des Entreprises du Voyage au moment de dresser le 1er bilan de la saison estivale. Cette difficulté pour des entreprises majoritairement tournées vers les frontières extérieures de la France n'est pas à chercher bien loin : le coronavirus. Avec des restrictions et des fermetures de destinations toujours aussi nombreuses, les voyageurs se sont tournés vers les pays sûrs et proches.Ce n'est pas le seul problème selon Global Data, une société d'analyse de données et de conseil." selon Gus Gardner, analyste associé des voyages et du tourisme chez GlobalData.