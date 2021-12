Patrice Vassal, nouveau directeur de l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole

Après 15 années d’expérience dans le secteur privé au profit du développement du territoire toulousain, Patrice Vassal occupera le poste de directeur de l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole dès mars 2022, a annoncé dans un communiqué Jean-Claude Dardelet, le président de l’Agence d’Attractivité.



Patrice Vassal a démarré sa carrière dans le tourisme en rejoignant le groupe GL EVENTS, acteur de l'organisation d'événements et de la gestion d'espaces événementiels en 2002.



En 2007, il est nommé directeur général de sa filiale toulousaine, chargée de la gestion du Centre de congrès Pierre Baudis, des Espaces Vanel et du MEETT, depuis son inauguration en septembre 2021.



Il travaillera désormais pour l’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole, Société Publique Locale constituée par Toulouse Métropole et la Mairie de Toulouse pour exercer les missions d’Office de tourisme métropolitain, de Bureau des congrès, d’Agence de prospection de projets d’implantation d’entreprise, de Bureau des tournages et d’Agence de marketing territorial.