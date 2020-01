Pays-Bas : Le Puy du Fou signe un partenariat pour le spectacle du parc Efteling

Le Puy du Fou vient de signer un nouveau partenariat avec le parc hollandais Efteling pour une durée de 6 ans.



L'Efteling a ainsi confié au Puy du Fou la réalisation de son spectacle « Raveleijn » qui sera joué près de 1200 fois en 2020. Une équipe franco-néerlandaise de 50 artistes, cascadeurs, cavaliers, fauconniers du Puy du Fou est déjà sur place et présentera, dès avril 2020.



Inspiré d’une histoire hollandaise, le spectacle «Raveleijn» relate l’histoire de 5 enfants qui se transforment par enchantement en chevaliers au courage hors normes pour affronter le cruel Olaf et libérer la cité médiévale de Ravelejin.



"Sur une scène de 1500m2, et devant 1200 spectateurs, les cascades et les effets spéciaux s’enchaînent, dans un décor spectaculaire" indique un communiqué de presse.



"Après le succès foudroyant du spectacle nocturne espagnol « El Sueño de Toledo » qui a joué sa première saison à guichets fermés, et après la signature d’un premier contrat en Chine, le Puy du Fou poursuit son développement international aux Pays-Bas avec les mêmes ambitions artistiques"