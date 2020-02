Pertes colossales pour la SNCF en 2019

Le résultat net affiche l’an passé -301 millions d’euros, et, hors grève, il aurait été positif de 313 millions d’euros.



Le chiffre d’affaires général du groupe est tout de même en progression de 5,1%, porté par le dynamisme des activités ferroviaires et de la filiale de transports publics Keolis, et s’établit à 35,1 milliards d’euros.



Du côté des bonnes nouvelles, les indices de sécurité, d’informations voyageurs et de satisfaction clients sont tous en hausse. Ce dernier atteint 85,9% pour les TER et 82% pour le TGV.



« 2019 aura été une bonne année à plus d’un titre. La croissance très dynamique des activités sur les onze premiers mois prouve la capacité de l’entreprise à proposer une offre à la hauteur des attentes des voyageurs (…). Une offre également performante sur les fondamentaux du ferroviaire que sont la sécurité, la robustesse de la production et l’information voyageurs » , a commenté Jean-Pierre Farandou, P-DG du Groupe SNCF, arrivé en fin d’année 2019.



Du côté de l’emploi, la SNCF a recruté 12 600 nouveaux collaborateurs en France en 2019. Si les deux grèves majeures de 2018 et 2019, les embauches comme la croissance aurait été bien supérieures, a insisté la direction.