Photographie : la RATP propose un voyage à travers cinq parcours, avec Le Festival Circulation(s)

Le Festival Circulation(s) s’attache chaque année à révéler la vitalité de la jeune création et à défendre la diversité des écritures photographiques au travers d’expositions et d’événements singuliers.



Depuis sa création en 2011, le festival a exposé plus de 400 artistes et rassemblé plus de 300 000 visiteurs autour d’une volonté d’être un événement populaire et exigeant à la fois.



En 2021, le Festival Circulation(s) et la RATP mettaient à l’honneur 39 photographies de 4 artistes sur le réseau.