Plan de transport, programme dédié... Thalys veut faire revenir la clientèle business dans ses trains

" Aujourd'hui on constate que les petites clients business, PME, TPE, patrons, et entrepreneurs reprennent les voyages. Ils ont besoin de relancer leur business, ils doivent aller visiter leurs fournisseurs, clients, remotiver leurs équipes, en revanche ceux que nous ne voyons pas ce sont les clients corporate " ajoute le directeur commercial.



Après le déconfinement en juin, le segment VFR (Voyageurs amis et famille) a redémarré puis en juillet et août Thalys a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions. Mais en septembre la courbe est à nouveau retombée.



" Nous avons eu 30 % de passagers en moins en septembre par rapport à août " précise le directeur commercial. " Les 4 annonces successives des gouvernements allemand, néerlandais et belge concernant les restrictions de voyages ont provoqué une très forte chute de trafic. Les différentes passages en zone rouge de Bruxelles par l'Allemagne puis de la Belgique sur Paris... n'incitent pas à voyager " précise le directeur commercial qui plaide pour une harmonisation européenne.



Au jeu des pronostics difficile d'y voir clair : " nous sommes partis pour une longue période ". Au global, Thalys prévoit une perte de chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros en 2020.