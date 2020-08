Plan tourisme : Bercy élargi le champ à de nouvelles activités

secteurs éligibles aux mesures de soutien

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Alain Griset ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de

l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Francophonie, ont annoncé aujourd’hui l’élargissement des mesures du plan de soutien au tourisme à de nouvelles activités.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 10 Août 2020

