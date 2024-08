Playa Hotels & Resorts accueille sa nouvelle directrice commerciale

Elle travaillera en étroite collaboration avec Lucy Abdul, Directrice Commerciale pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Elle apporte une expérience significative acquise notamment chez TripAdvisor au Royaume-Uni et Cara Hotel Marketing, où elle gérait un portefeuille de plus de 70 hôtels dans les Caraïbes pour les marchés britanniques et européens. Originaire d'Italie, elle a étudié les Langues Étrangères à l'Université de Bologne et parle couramment l'espagnol, l'italien et l'anglais.



Silvia Catena a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau rôle : " Je suis ravie de travailler avec Playa Hotels & Resorts. Mon expérience en représentation dans les Caraïbes se prête parfaitement à ce mandat commercial et j'ai hâte de travailler avec l'équipe pour aider à développer Playa et ses marques au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, en Italie et sur d'autres marchés européens émergents ."



Anders Sparkhall, Directeur Commercial de Playa Hotels & Resorts, a également exprimé sa satisfaction quant à l'arrivée de Silvia Catena dans l'équipe : " Nous sommes ravis d'accueillir Silvia dans l'équipe. Je n'ai aucun doute que son expérience précieuse sera un atout, nous aidant à continuer d'augmenter les performances de ventes année après année sur toutes nos marques et dans tous nos marchés clés ."



Cette nomination intervient dans un contexte de croissance pour l'équipe européenne de Playa Hotels & Resorts, avec une dynamique commerciale accrue sur des marchés émergents tels que l'Italie, le Portugal et l'Espagne, en plus des équipes établies en Allemagne, au Royaume-Uni, en Irlande et en France.