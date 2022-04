Appli mobile TourMaG



Playa Hotels & Resorts présente les marques Hyatt Ziva – Hyatt Zilara

Hyatt Ziva et Zilara au cœur de la zone exclusive de Cap Cana en République Dominicaine.

Les deux établissements se positionnent sur le marché français.

Rédigé par AMG LTD le Lundi 11 Avril 2022

Hyatt Ziva Cap Cana All Inclusive accessible à tous C’est dans la zone privilégiée et exclusive de Cap Cana que Playa Hotels & Resort a choisi d’implanter les deux établissements haut de gamme Hyatt Ziva et Hyatt Zilara. La zone de Cap Cana est située sur la côte orientale de la République Dominicaine, à seulement 15 minutes de l’aéroport de Punta Cana. Cette zone exclusive et privilégiée est reconnue pour ses parcours de golf de renommée mondiale, pour sa marina ultra moderne ainsi que pour ses activités et infrastructures de luxe.



Hyatt Ziva et Hyatt Zilara positionnés sur le All Inclusive de luxe, est pour l’un destiné à une clientèle familiale et pour l’autre destiné aux adultes. La propriété de 16 hectares en front de mer, permet à la clientèle de bénéficier des facilités de la plage de Juanillo, La plage de Juanillo est souvent citée et considérée comme étant l’’une des meilleures plages de la République Dominicaine. Au sein des deux Resorts, l’accent est mis sur la gastronomie de haut niveau et sur le bien être. Que ce soit au Hyatt Ziva ou au Zilara, la gastronomie est une véritable aventure culinaire, la clientèle peut déguster des plats raffinés, en dînant dans des restaurants aux décors originaux et atypiques. Les clients ont accès à des menus diététiques ou gastronomiques, il y en a pour tous les goûts. Six restaurants de spécialités sont disponibles dans chacun des établissements.

La clientèle affectionne plus particulièrement l’espace bien être de plus de 2500 m², inspiré d’un cenote, cet espace de détente dispose de 18 salles de soins, d’un circuit hydrothérapie et d’un lagon extérieur, mais aussi l’espace de remise en forme de 1500 m² ultramoderne, ouvert 24h/24 incluant des zones de cardio-training, du TRX, des cours de Pilates, de yoga et bien plus encore.

En soirée, à l’amphithéâtre de plein air, notre clientèle peut se divertir en assistant aux spectacles et divertissements de classe mondiale.

Au Hyatt Ziva, petits et grands apprécient le côté fun de l’aqua park.



Le positionnement de Hyatt Ziva et Hyatt Zilara permet aux clients de bénéficier de prestations de qualité grâce à des équipements haut de gamme, à la variété d’activités proposées mais aussi à la qualité de service. Le personnel multilingue est toujours disponible pour assister la clientèle. Les deux établissements bénéficient des mêmes caractéristiques en terme d’hébergement, ils sont chacun composés de 365 chambres, les suites sont spacieuses, luxueuses, élégantes et dotées de tous les équipements modernes à la décoration influencée par la culture locale, de plus 80 % des chambres bénéficient d’une vue sur l’océan.



Playa Rewards double les gains jusqu’au 24 avril 2022 programme de fidélisation Playa Rewards.



Jusqu’au 24 avril 2022, Playa Rewards double l’incentive et offre une MasterCard personnalisée Playa à ses participants.



De nombreux agents de voyages ont d’ores et déjà adhéré au programme d’incentive Playa Rewards et sont maintenant familiers avec le programme, mais pour ceux qui ne le seraient pas encore, Playa Rewards rappelle que ce programme d’incentive permet à chaque agent de voyage d’une part de suivre l’actualité des hôtels du groupe, mais permet aussi aux agents de voyages de gagner des récompenses en enregistrant les réservations effectuées auprès des Tour Operateurs dans un des hôtels du groupe.



La procédure est très simple, les agents de voyages effectuent les réservations à travers le Tour Operateur de leur choix et une fois la réservation effectuée, il suffit à l’agent de voyage d’enregistrer la réservation sur le site

Ils ont alors l’opportunité de gagner des récompenses individuelles.

Il suffit de s’inscrire gratuitement sur



30 € pour une réservation au Hilton Playa del Carmen, au Hilton La Romana et Hilton Rose Hall



40 € pour une réservation au Sanctuary Cap Cana



40 € pour une réservation au Hyatt Ziva & Hyatt Zilara Resorts



Jusqu’à 50 € pour une réservation au Jewel Resorts



*Offre valable jusqu’au 24 avril pour toute nouvelle résa enregistrée et correspondant à des dates de séjours comprises entre le 01 mai et le 30 septembre 2022.



Les marques de Playa Hotels & Resorts ● Pour les Adultes uniquement



Hyatt Zilara à Cancun au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton All Inclusive Resorts à Playa Del Carmen, au Mexique, à La Romana en République Dominicaine et en Jamaïque.



Sanctuary Cap Cana à Cap Cana en République Dominicain.



Jewel Resorts à Runaway Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Playa Del Carmen au Mexique.



● Pour Tous



Hyatt Ziva à Cancun sur la Riviera Maya, à Puerto Vallarta et Los Cabos au Mexique, à Montego Bay en Jamaïque, à Cap Cana en République Dominicaine.



Hilton La Romana All inclusive Resorts à La Romana en République Dominicaine.



Jewel Grande à Montego Bay en Jamaïque.



Wyndham Alltra à Cancun au Mexique



Contact sylvie@amgltd.biz

Téléphone : +44 (0) 208 487 9881

Site Internet : Email : commercial@amgltd.biz Téléphone : +44 (0) 208 487 9881Site Internet : www.playaresorts.com et www.playarewards.eu

