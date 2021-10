Plongez dans l'une des villes les plus animées au ME Madrid avec Meliá Pro

Avec son design contemporain et innovant, ME Madrid capture l’essence locale et vous offre un séjour en immersion avec l’architecture, l’art et le design. Situé sur la Plaza de Santa Ana, cet établissement urbain bénéficie d’une localisation privilégiée proche des lieux les plus touristiques, comme le musée du Prado, le musé Thyssen-Bornemisza, le musée Reina Sofia, le parc Retiro ou la Plaza Mayor, faisant de lui l’épicentre d’un haut lieu social et culturel dans la capitale.

Rédigé par Meliá Hotels International* le Lundi 25 Octobre 2021

Icône de l’architecture moderniste dans la ville, ME Madrid fusionne les dernières nouveautés du design d’intérieur avec les caractéristiques de la façade du bâtiment datant de 1919.



Son impressionnante architecture séculaire se marie avec le côté moderne de la ville de Madrid à travers l’imposante murale de 60m2 réalisée par Antonyo Marest, dont les motifs géométriques vibrants allient passer et présent grâce à l’explosion de couleurs.



Derrière les murs de l’hôtel, la photographie audacieuse du célèbre artiste espagnol Alberto Van Stokkum donne vie à l’hôtel, reflétant la personnalité éclectique de ME by Meliá.

Les chambres d'hôtel Avec des vues spectaculaires sur la ville et un service hautement personnalisé, nos chambres et suites offrent un maximum de luxe et de confort, devenant un refuge urbain pour les voyageurs cosmopolites.



Décorées dans des tons neutres, avec des lignes épurées, de grandes fenêtres et de lumineuses salles de bains décloisonnées, les chambres du ME Madrid sont pleines de style et de personnalité. Faites un pas de plus et offrez-vous un service personnalisé et découvrez le luxe le plus exquis de ME +, uniquement disponible dans les suites ME.



Nous vous surprendrons avec chaque détail, en fournissant tous les privilèges et installations conçus pour faire de votre séjour une expérience qui éveille tous vos sens, transcendant les limites d’un séjour classique.

L’offre gastronomique du ME Madrid Allie l’innovation de la haute cuisine avec la fraîcheur de son environnement pour attirer les gourmets du monde entier sensibilisés aux dernières tendances culinaires.



Au ME Madrid tout moment gastronomique devient une expérience sensorielle inoubliable. Le restaurant Ana la Santa est la nouvelle aventure gastronomique d’En Compañía de Lobos, dont le nouveau concept est focalisé sur des produits haut de gamme et des recettes traditionnelles préparées avec une touche distinctive de créativité. Conçu pour recréer une atmosphère chaleureuse, les locaux imaginés par Tomés Tarruella et Perico Cortés offrent des espaces familiers tels que le salon, un bar d’angle ou un jardin, tous réunis pour créer le restaurant le plus accueillant, idéal pour toute occasion.



RADIO Rooftop est le meilleur rooftop de la ville, mêlant mixologues experts et vues panoramiques, composé de 400m2 avec 8 ambiances différentes conçues pour le plaisir, la restauration et les événements de musique en direct. Avec un programme en constante évolution de DJs célèbres, de délicieuses tapas et des événements passionnants, RADIO est un lieu incontournable de la vie nocturne internationale.



La Culture Au ME Madrid, nous vivons, respirons et accueillons la culture.



Découvrez la scène artistique locale à travers The Culture Collective, notre programme culturel d’événements alignés aux tendances artistiques et musicales les plus innovantes de la scène locale. Des vermouths à la musique électronique révolutionnaire en passant par les cocktails extravagants, notre programme culturel crée une atmosphère vibrante animée par le talent et la créativité, offrant la possibilité de se connecter à Madrid. Grâce à #TheCultureCollective, nous réalisons des événements locaux et mondiaux – en offrant chaque événement à un public avide de passionnés de culture partout dans le monde.



Chaque élément a été conçu pour créer une expérience unique qui vous relie à l’ADN éclectique de ME Madrid et celle de la destination. Notre équipe dédiée Aura a toujours une longueur d’avance sur l’actualité et veillera à ce que votre séjour au ME Madrid soit adapté à vos goûts, dépassant vos attentes.



Au ME Madrid, vous redécouvrirez la ville et bénéficierez des connaissances de nos créateurs de saveurs hautement connectés, vous permettant d’approfondir la scène locale de la culture contemporaine. Que vous soyez ici pour le travail ou pour vous adonner à la vaste offre de loisirs de la ville, vous pourrez découvrir les dernières tendances en matière d’art, de design, de musique et de mode avec ME Madrid; vous vous connecterez avec votre créativité et vous vous inspirerez de la vision la plus contemporaine de la ville.



Meliá PRO notre plateforme pour les agents de voyages Découvrez et vivez une expérience ME by Meliá avec Meliá PRO, notre plateforme pour les agents de voyages. Rejoignez-nous et accédez à des réservations flexibles et avec les meilleurs tarifs garantis pour vous et vos clients, ainsi que toutes les informations dont vous avez besoin à votre disposition.



Devenez un Agent Meliá PRO dès aujourd’hui et obtenez les meilleurs commissions, le prix le plus bas garanti, l’accès à plus de 350 hôtels dans le monde et bien plus encore. N’attendez plus et profitez-en.



Contact

Téléphone : +33 01 76 54 15 29



Mail : sales.development.france@melia.com Téléphone : +33 01 76 54 15 29

