Podcasts "Voyagez demain": Découvrez la République Dominicaine dans cette interview de Mercedes Castillo, directrice de l'office du tourisme

A travers ce podcast,, présente en 20 minutesqui....Dans ce podcast, elle met en lumière :leet son charme incroyable notamment grâce à la, lade la République Dominicaine avec pas moins dedontoù les baleines viennent mettre bas en hiver...Elle présente également des sites méconnus comme-une île habitée aux paysages superbes en plein parc national-les nombreuseset desMais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de la série "Voyagez en France" (et de la série précédente "Voyagez confiné") sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com, Google et toutes les plateformes notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...