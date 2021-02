Polynésie : le cargo-mixte Aranui 5 continue à naviguer

Une aventure douce. Les chemins les moins empruntés. Une immersion culturelle totale. Telle est l’expérience que vous vivrez grâce à l’Aranui. En tant que plus ancienne compagnie de croisière polynésienne, les Croisières Aranui font découvrir depuis 35 ans l’archipel des Marquises à des voyageurs avides d’aventures hors des sentiers battus. L’Aranui 5 est un navire mixte fret et passagers, entré en service en 2015, qui allie le confort d’un paquebot de croisière moderne en emmenant ses passagers dans certaines des contrées les plus reculées de Polynésie et en fournissant du fret aux petites communautés si éloignées de la civilisation. Ce petit navire accueille au maximum 230 passagers. Les clients qui auraient déjà fait la croisière aux Marquises pourront en 2022 vivre l’expérience Aranui à la découverte d’autres archipels : les îles Australes, les îles Gambier, les îles Société, les îles Cook, et la mythique île de Pitcairn.