Ponant met le cap sur le Japon

Sites classés au patrimoine de l’Unesco, parcs nationaux et sanctuaires, plages paradisiaques, rencontres avec les communautés locales, découverte de cultures ancestrales et méconnues... " Certaines escales, à l’instar des îles Ryukyu par exemple, où des petits villages de pêcheurs sont restés à l’abri de l’hyper-modernisation du pays, sont de véritables capsules temporelles, hors des sentiers battus ", précise Ryo Ijichi, chef d’expédition japonais, spécialiste de la région.



Les voyageurs embarqueront depuis Ha Long jusqu’à Naha. " Leurs pérégrinations les mèneront sur la très sauvage, et préservée, île d’Iriomote, recouverte à 90% d’une dense jungle semi-tropicale et ceinturée d’une barrière de corail ", précise Ponant.



À Okinawa, la visite d’un village traditionnel et d’une distillerie locale se clôturera par un spectacle de danse folklorique Eisa.



Même souci d’exclusivité sur la mythique route de Kitamaee. Cette fois, les explorateurs naviguant à bord du Soléal retraceront les étapes de cette route maritime commerciale qui fît des fortunes et des naufrages.



Aux escales inédites de Wajima, de Shimonoseki, de la côte d’Uradome et de Miyazu, s’ajoutera une parenthèse insolite : Tottori. L’ancienne ville fortifiée abrite les plus grandes dunes de sable du Japon.



Cap ensuite sur les détroits de Kanmon et de Kurushima, passages emblématiques de la voie maritime de Kitamae.



Le Jacques-Cartier naviguera quant à lui dans les îles secrètes de Kuyshu : Koshikishima, Kamigoto, Iki, Jeju et la région insulaire d’Amakusa.