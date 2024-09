PortAventura World a présenté ses dernières nouveautés lors du salon IFTM à Paris la semaine dernière

Toujours à la pointe de l'innovation, PortAventura World a récemment dévoilé une première mondiale : l'expérience immersive de réalité mixte (MR) "Hysteria in Boothill". Développée en collaboration avec Spatial Voyagers, cette attraction novatrice propose une fusion unique d'éléments réels et virtuels en temps réel, créant une aventure paranormale inédite. Sur une surface de 200 m², les participants évoluent dans une maison de style Far West, où chaque pièce recèle mystères et frayeurs. Grâce à cette technologie révolutionnaire, ils pourront voir leur environnement physique enrichi par des effets et personnages virtuels, renforçant ainsi l'immersion.



À l’extérieur, les festivités continuent avec une variété de spectacles mettant en scène des artistes internationaux. "La Fabrique d’Halloween" au Grand Théâtre Impérial de Chine enchantera les amateurs de musique et de danse, tandis que "West Blood Frenzy", dans la zone Far West, promet un divertissement familial. Le lac Méditerranée, lui, devient le théâtre de "Horror in the Lake", une performance mystérieuse, et "El Día de los Muertos" rend hommage à la fête traditionnelle mexicaine. Pour les plus jeunes, "Trick or Treat", le premier passage d'Halloween spécialement conçu pour eux, et la zone "La Malédiction de l’Empereur", entre la Polynésie et le Temple Magique, offriront des frissons adaptés à tous les âges.