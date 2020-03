Pourquoi Airbnb et Expédia partageront leurs données à la Commission européenne ?

A voir les titres des communiqués arriver dans les boîtes mails, nous aurions pu croire que le géant Airbnb souhaitait s'offrir une virginité, en partageant ses données à la Commission européenne, mais ce n'est pas réellement le cas.



En pleine polémique sur les effets négatifs de la plateforme américaine, sur les centres-villes européens, mais aussi sur les données en Europe, Airbnb mais aussi Expedia ont annoncé collaborer avec les instances de l'Union.



Collaborer est une bonne chose, mais dans quel but ?



L'objectif de ce partage de données étant de " fournir à tous les États membres de l'Union Européenne le nombre de voyageurs et de nuits réservées aux niveaux national, régional et municipal " explique le communiqué de presse.



Et donc de pouvoir connaître les dates et les lieux privilégiés par les touristes, mais surtout d'analyser les tendances.



« Nous avons pour ambition de favoriser la croissance du tourisme durable en poursuivant le travail initié avec nos associations industrielles EHHA (European Holiday Home Association, ndlr) et EU Travel Tech dans le cadre de la feuille de route STR (Short Term Rental) "Vers un avenir plus durable", »., déclare M. Jean-Philippe Monod, Vice-President Government and Corporate Affairs chez Expedia Group.