Pourquoi Booking.com se lance dans les cartes de crédit ?

responsable de la croissance et de la stratégie des cartes de crédit cobrandées

un marché prioritaire

créer et de développer une carte de crédit unique et différenciée pour le premier fournisseur mondial de services de voyage en ligne.

être le porte-parole de la carte de crédit co-brandée sur Booking.com, en aidant les autres équipes à s'enthousiasmer pour le projet et en les accompagnant dans le voyage.

Citi a déployé un tout nouveau portail de réservation de voyages alimenté par Booking.com et sa filiale Rocket Travel, permettant aux titulaires de cartes de crédit Citi de planifier plus facilement leur prochaine escapade, qu'ils paient avec de l'argent ou des points,

Nous apprenons que le géant du voyage est actuellement à la recherche d'un "".L'enjeu pour l'entreprise est de s'implanter encore plus aux Etats-unis, jugé comme étant "". Ce responsable aura pour tâche de "Pour les personnes intéressées, le poste sera basé à New York.Le professionnel de la finance devra apporter sa vision pour ce nouveau service et travailler la proposition de valeur, pour que le lancement soit réussi.En plus de gérer tout le processus d'élaboration de la carte, le responsable va devoir s'occuper des relations avec les principaux partenaires externes, y compris la banque émettrice et le réseau de cartes, mais aussi élaborer des tableaux de bord sur les résultats financiers, les clients et d'autres indicateurs de performance clés.Ce n'est pas tout, car le nouveau venu aura un rôle important pour embarquer toute l'entreprise dans le projet.Il devra "Depuis peu," d'après CNBC. Si le nom de Citi n'est pas connu outre-Atlantique, la banque américaine appartient au groupe Citigroup, l'un des plus importants dans le monde. En mars 2007, Citibank était la plus importante banque des États-Unis, explique Wikipédia.