Pourquoi il faut démanteler Google et... pour quoi faire ?

De moteur de recherche, Google est devenue en quelques années à peine une véritable OTA au niveau mondial.



Avec une stratégie imparable : se nourrir et devenir toujours plus gros grâce à la contribution des données provenant des recherches des internautes et des usagers de ses services “gratuits”.



Cette hégémonie obtenue en à peine une vingtaine d’années, est-elle encore combattable ? Cela paraît compliqué, même si les GAFAM prises dans leur ensemble représentent un danger toujours plus éminent pour l’économie en général et le tourisme en particulier.



Leur infliger des amendes, compte tenu de leur taille, c’est un peu comme pisser dans un violon, si vous me passez la trivialité de l'expression. Vouloir les imposer ? Cela revient à l’effet “violon” cité ci-dessus.



En 2018, les Gafa et Microsoft ont payé 130 millions d'euros au fisc au titre de l'impôt sur les sociétés, alors qu’ils auraient dû débourser plus d’1,1 milliard.



Alors la question n’est plus aujourd’hui de savoir s’il faut démanteler Google mais surtout pourquoi faire ? Le monde a besoin de Google et de cet algorithme génial, toujours copié mais jamais égalé. Mais pas à n'importe quel prix.



De plus en plus de voix s'élèvent pour faire appel à un nouveau type de gouvernance pour faire du moteur de recherche, après indemnisation, un bien commun du world wide web. Un dispositif géré et administré par la communauté internationale et où seraient représentées toutes les composantes (usagers, professionnels, politiques, diplomates...) ?



Cette inter(nationalisation), beaucoup y réfléchissent. Mais elle ne pourra se faire que si la Justice confond Alphabet et démontre qu'une entreprise privée n'a pas vocation à monopoliser le commerce électronique mondial.



Alors pas de panique. Cela risque de prendre encore un peu de temps...