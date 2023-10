Pourquoi vendre Air Transat ?

La force d’Air Transat ce sont les vols directs au départ de 8 villes françaises vers le Canada. Vous l’aurez surement déjà entendu mais LA grande nouvelle cet hiver, c’est l’annualisation des vols directs vers Montréal au départ de Lyon et Marseille, ainsi que la prolongation des vols directs Nantes > Montréal jusqu’à mi-janvier. A cela s’ajoutent nos « grands classiques », les Paris > Montréal et Paris > Québec. Bref, il est temps de vendre LE VRAI PAYS DE L’HIVER, et, avec Air Transat !!!



Rédigé par Air Transat le Lundi 2 Octobre 2023

Avec Air Transat, proposez de voyager sur des Airbus A321LR, les plus vert de leur catégorie ! Marseille, Lyon et Nantes pourront profiter de nos nouveaux Airbus A321LR.



Nos Airbus A321LR disposent de 12 sièges en classe Club, situés à l’avant de l’appareil. Dans cette petite cabine, on se sent comme dans un cocon, au calme et particulièrement chouchouté par deux membres de l’équipage aux petits soins pour chacun des passagers. Pour en savoir plus sur notre classe Club,



La particularité de cet appareil ? Une cabine monocouloir. Si cela peut paraître étrange pour un vol long-courrier, le tout a été très bien pensé puisque l’Airbus A321LR est doté de la cabine monocouloir la plus large de l’industrie. Que l’on se rassure, la largeur de cette dernière et du couloir permettent un embarquement et un débarquement plus rapides et une circulation aisée tant pour les passagers que pour l’équipage.



Doté de 187 sièges en classe Economie, on retrouve dans cet appareil la sensation confortable de voyager dans un appareil à dimension humaine. A l’intérieur : des sièges plus larges (48 cm) et plus confortables, une ambiance lumineuse à LED capable de générer une palette de 16,7 millions de nuances afin de créer une ambiance idéale pour se détendre et réduire les effets du décalage horaire.



► Pour plus d’informations sur nos Airbus A321LR c’est

Un équipage récompensé par ses passagers ! Que ce soit au sol ou en vol, nos équipes sont au service du client. Chez nous, on dit souvent qu’embarquer à bord d’un avion Air Transat, c’est déjà être un peu au Canada ! Nos équipages savent en effet apporter une atmosphère chaleureuse digne de l’authentique hospitalité canadienne et nous sommes très fiers de cela.



Rappelons que grâce aux votes des passagers, nous avons remporté en juin dernier le Skytrax de la Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde !

Que ce soit en classe Economie ou en classe Club, l’équipage d’Air Transat mettra tout en œuvre pour laisser à chaque passager, du plus petit au plus grand, un souvenir agréable de son vol.



Le service de repas (gratuit) et de la collation sont toujours un moment d’échange entre le personnel de bord et les voyageurs.



Encore une bonne raison de choisir Air Transat !



Air Transat c’est aussi une compagnie au service des agences de voyage. Air Transat, nous apportons une attention très particulière aux agents de voyages que nous considérons comme de véritables partenaires et sans qui nous n’en serions sans doute pas là aujourd’hui.



Dans chaque région, un.e Attaché.e commercial.e dédié.e pour répondre à vos besoins et vous aider au quotidien. N’hésitez pas à les contacter, il se feront un plaisir de vous accompagner dans vos ventes.



Plus caché mais bel et bien là pour vous aider, notre Help Desk agences. Ici, les spécialistes, ce sont Edouard et Gwénaëlle, à votre disposition sur les sujets suivants :



Services additionnels

● Assignations des sièges

● Bagages

● Option Plus…



Services spéciaux

● Assistance médicale

● Équipements pour les bébés

● Équipements sportifs

● Extra seat

● Instruments de musique

● Club enfant

● Repas spéciaux

● PETC, AVIH

● UMNR… tout cela n’a aucun secret pour eux !



Support technique

● Aide à la tarification (échanges de billets/émissions/explications de nos classes et nos tarifs, conditions tarifaires, etc…

● Changement de nom

● Schedule Change (explication des procédures)

● Dupe

● Émission

● Interventions sur les classes tarifaires

● Formalités douanières

● Résolution de toute sorte de problèmes techniques

● No show

● Remboursements

● BSP (explications des procédures de remboursement) …



Pour toutes questions n’hésitez pas à les contacter au 0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) ou par e-mail à l’adresse suivante :



Notre service groupes est aussi votre disposition pour la gestion des groupes de plus de 10 personnes, il vous proposera des offres et conditions tarifaires souples et compétitives.



Pour toutes demandes, contactez Laetitia ou Steeve à l’adresse suivante :

Nous contacter Help desk agences

0 820 000 649 (0.12 € TTC/min) |



Service commercial

Nadège Bourrassé - Directrice des ventes

01 55 09 42 15 |



Anne Boun - Assistante commerciale

01 55 09 42 16 |



Steeve Melon – Technico commercial

01 55 09 42 22 |



Sandra Gotal - Attachée commerciale Nord RP Grand-Est

06.63.36.33.30 |



Yves Zammit – Attaché commercial Sud-Est

06 78 31 73 26 |



Christophe Delpech - Attaché commercial Sud-Ouest

06.42.92.04.58|



Amandine Prudor - Attachée commerciale Nord-Ouest

06.19.89.86.35 |



Service groupes

Laetitia Leleu, Assistante commerciale

Lu 176 fois Notez

