Pourquoi vendre Air Transat ?

C’est avec une flotte complétement Airbus qu’Air Transat fait voyager ses passagers.Nos Airbus A321LR disposent de 12 sièges en classe Club, situés à l’avant de l’appareil. Dans cette petite cabine, on se sent comme dans un cocon, au calme et particulièrement chouchouté par deux membres de l’équipage aux petits soins pour chacun des passagers. Pour en savoir plus sur notre classe Club, cliquez ici La particularité de cet appareil ? Une cabine monocouloir. Si cela peut paraître étrange pour un vol long-courrier, le tout a été très bien pensé puisque l’Airbus A321LR est doté de la cabine monocouloir la plus large de l’industrie. Que l’on se rassure, la largeur de cette dernière et du couloir permettent un embarquement et un débarquement plus rapides et une circulation aisée tant pour les passagers que pour l’équipage.Doté de 187 sièges en classe Economie, on retrouve dans cet appareil la sensation confortable de voyager dans un appareil à dimension humaine. A l’intérieur : des sièges plus larges (48 cm) et plus confortables, une ambiance lumineuse à LED capable de générer une palette de 16,7 millions de nuances afin de créer une ambiance idéale pour se détendre et réduire les effets du décalage horaire.Pour plus d’informations sur nos Airbus A321LR c’est ici