Production France : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme s'engage auprès des agences

Un plan média national et régional sera déployé en radio, TV, presse, affichage et web.



" Nous allons utiliser tous les supports pour relancer la consommation touristique " explique Laurent Cormier directeur délégué d'Auvergne-Rhône-Alpes-Tourisme.



Parallèlement, des actions de stimulation de ventes mises en place de concert avec les acteurs publics cibleront le grand public, et c'est une première également le B2B.



"Sur le grand public nous allons faire la promotion de l'offre de séjour, des campings, soutenir l'hôtellerie régionale à travers des campagnes marketing digitales. Nous allons aussi nous rapprocher de grandes plateformes telles qu'Expedia ou Veepee" précise le directeur déléguée.



Sur le B2B " et c'est vraiment nouveau " insiste t-il, " notre ambition est de devenir l'une des régions leader en terme d'aide à la production de séjours en France auprès des agences."



Pour ce faire, la région est en contact régulier avec les Entreprises du voyage mais pas que : "Nous avons identifié des agences qui ont fait le choix de prendre ce virage PartezEnFrance avec qui nous sommes en train de nous organiser en terme de gammes de produits pour les aider à mieux connaître l'offre et à les mettre en contact avec les réceptifs et prestataires."