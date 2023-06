Profitez des dernières minutes Quartier Libre de l’été

Islande, Norvège, Irlande et Italie : Dernières dispos à ne pas manquer

« Nos destinations se sont remplies encore plus vite que prévu et nous avons été contraints d’ajouter des cars sur les dates les plus tendues. J’avoue que ce type de problématique est de celles que j’aime traiter. Cependant, il reste quelques dates où nous sommes toujours capables de répondre aux demandes. C’est ce que je me propose de vous présenter. »

Norvège :

Irlande :

Islande :

Italie :

« Les trois sont en 8j/7n, en pension complète, avec un hébergement dans des hôtels 3* rénovés depuis moins de trois ans et en autocars de Grand tourisme »

Pour Noël et le jour de l’an : Pensez Laponie suédoise

Immersion en Laponie suédoise à Lulea

Séjour au cœur de la Laponie suédoise à Pitea

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique :Il est encore possible de partir sur notre circuitau mois de juillet.Le best seller de la production. En 8j/7n vos clients découvriront le pays des Fjords par excellence, où la nature étale toute son éblouissante démesure. Le Sognefjord, roi des fjords, classé par l’Unesco, le Geirangerfjord avec ses falaises et ses cascades et l’Hardangerfjord, le plus méridional aux pentes moins escarpées.Ne tardez pas à proposer à vos clients notre Best-sellercar si juillet est complet, il reste quelques dispos en août. Une immersion garantie dans la culture populaire irlandaise en 8j/7n. La découverte des grands classiques de l’ouest de l’île verte, avec ses lacs, ses falaises et ses villes emblématiques.Nos circuits et nos autotours sont quasiment complets, c’est peut-être l’occasion de proposer nos City break en vol+hôtel sur Reykjavík pour échapper à la canicule qui se profile sous nos latitudes.Proposez à vos clients de partir sur nos circuits en septembre, l’arrière-saison est toujours merveilleuse pour visiter la Botte. Nous vous proposons trois produits très complets.avec Venise, Florence, Rome en 8J/7NDéparts en vols directs de Paris, Beauvais, Lyon et Nice et également des vols via au départ de dizaines d’aéroports régionaux et frontaliers. Arriver à Venise et repartir de Rome, le meilleur moyen de visiter sans la fatigue des longs trajets. Toutes les visites sont comprises y compris la visite virtuelle du musée du Vatican et de la Chapelle Sixtine avec votre guide conférencier. Et pour ceux qui souhaitent approfondir, la visite physique est proposée en option.Rome, Naples et la côte Amalfitaine et enfinRome, Naples et le grand tour des PouillesStéphane conclut :Nos ventes sur la Laponie rencontrent un vifs succès, il reste cependant des disponibilités pour passer un merveilleux Noël ou terminer l’année 2023 à Lulea ou Pitea, au pays des Samis. Alors, réservez vite pour les départs du 22 et du 29 décembre.L’immersion en Laponie suédoise de Quartier Libre c’est :Une formule en pension complèteDes activités et excursions journalières incluses dans le programme comprenant, un safari, un safari, la découverte de la culture Sami dans une, une excursion en, une initiation à laet cerise sur le gâteau, un échange avec ledans le village deDès leur arrivée nous fournissons à chaque client unqu’ils conserveront pendant toute la semaine.Nos clients profiteront d’un séjour dans un magnifiqueen octobre 2021, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.Desseront mises en place pour se rendre dans le centre de Lulea.La majeure partie des départs sont opérés de Paris. Quelques dates sont positionnées en région, notamment Bordeaux, Mulhouse, Nantes et Marseille, avec des prix d’appel pour les groupes à. Et nous pourrons envisager d’autres possibilités en région pour des groupes.Nous vous proposons un programme très complet et une formule en pension complète.A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme, un safari, un safari, une randonnée en, une excursion enet la visite du village de Gammelstad.Ce nouveau produit est basé sur l’Hôtel Havsbad à Pitéa. Il s’agit d’un très bel hôtel doté d’un, d’une, d’unet d’uneavec toboggan. Les clients profiteront de toutes les activités à partir de l’hôtel.C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille.Ce catalogue est disponible dès aujourd’hui en version digitale. Pour faciliter la passerelle entre ce beau faire-valoir et le site de vente, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le feuilleter, le catalogue en ligne vous attend ici L’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone).