Programme Corsair été 2022 : Réouverture des vols vers Bamako et Montréal

Dès cet été 2022, la compagnie continue de développer son réseau avec l’ouverture de nouvelles liaisons. Corsair reprend ses vols vers et depuis Bamako, du 16 juin au 18 septembre 2022 à raison de trois fréquences hebdomadaires. Corsair traverse aussi l’Atlantique et desservira Montréal, au départ de Paris-Orly, porte d’entrée traditionnelle de la « Belle Province » et deuxième ville du Canada. Les vols reprendront du 4 juin jusqu’au 11 janvier 2023. Pour ces deux destinations, les ventes sont d’ores et déjà ouvertes, sur le site flycorsair.com ainsi qu’en agences.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 2 Mai 2022

Bamako, carrefour de l’Afrique de l’Ouest



Découvrir Bamako



Fondée au XVIe siècle, cette grande ville aux allures de village est située sur la rive gauche du mythique fleuve Niger. Dotée d'un important port fluvial, la ville accueille une population composée des différentes ethnies présentes au Mali et issues des pays limitrophes. Les habitants font d’ailleurs de Bamako une destination conviviale et attachante.



A voir et à vivre :

Le Marché rose et la Maison de l’Artisanat pour découvrir la créativité des ethnies maliennes (maure, peul, touareg, dogon ou bambara), les tissus imprimés, les bois gravés, les bijoux, poteries, masques et marionnettes.



Le Musée National du Mali pour ses nombreux témoignages de la vie culturelle malienne, sur l’artisanat traditionnel et moderne, la vie quotidienne, les objets de culte ou de pouvoir…



Bamako pratique



Transport : les moyens utilisés par les habitants de Bamako sont le scooter, le mini-bus et les voitures personnelles. La plupart des habitants se déplacent encore à pied.



Climat : Bamako bénéficie d’un climat tropical et humide, avec deux saisons bien marquées : la saison sèche et la saison des pluies, de début juin à fin septembre.



Formalités : les ressortissants non-maliens doivent au préalable de leur voyage obtenir un visa délivré par le Consulat général du Mali à Paris ou à Marseille, pour une durée minimale de 30 jours. Les frais consulaires s’élèvent à environ 70 euros.



Montréal, la plus grande ville francophone d’Amérique



Découvrir Montréal



Chaleureuse, cosmopolite, multiculturelle, arty , plus modeste que Paris, plus tranquille que New York, plus créative que Toronto . Montréal a atteint un statut presque mythique auprès des Français qui l’ont découverte.



A voir et à vivre :



Typiquement américaine avec ses rues en damiers, son centre-ville aux nombreux gratte-ciels, ses grands espaces verts, Montréal compte de nombreux musées, parmi lesquels le Musée des Beaux-Arts, le Musée des Arts Décoratifs et d'Art Contemporain ainsi que le Centre Canadien d'Architecture… Les voyageurs ne manqueront pas de partir à la découverte de ces autres points d’intérêts, tels que :



Le Mont Royal un panorama à 360° sur la ville.

La rue Sainte Catherine, la plus longue rue commerciale de la ville mais également la vitrine culturelle de la ville,

Le Vieux Montréal (Ville-Marie), le quartier historique au patrimoine architectural unique,

Le Vieux Port, qui, réaménagé, est devenu un site touristique regroupant de nombreuses activités nautiques (baignade, ski nautique, patinoire en hiver...)

La biosphère de Montréal, un véritable chef-d’œuvre architectural. Ses expositions abordent les questions environnementales : air, eau, biodiversité, changements climatiques, développement durable et plus encore !



A savoir : les nombreux festivals organisés durant l’été sont réputés à l’international. A retenir entre autres durant cet été 2022 l’emblématique Festival International de Jazz (30 juin au 9 juillet) qui fêtera sa 42e édition et « Juste pour rire » (14 au 25 juillet). Considéré comme le plus grand festival d'humour au monde il fêtera son 36e anniversaire.



Montréal pratique :



Transports : un réseau parmi les plus efficaces de toute l’Amérique du Nord. Voiture, bus et surtout métro (ponctuel et rapide) permettent de se déplacer sans aucun problème.



Climat : fortes variations suivant le rythme des saisons. La température moyenne hivernale (octobre à début mai) est de – 10°. Les mois les plus chauds sont juillet et août (environ 30°C).



Formalités : les voyageurs doivent se munir d’un passeport valide.



