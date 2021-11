Publicité en ligne : quoi de neuf dans le monde ?

La réouverture des frontières et la reprise du tourisme à l’échelle mondiale engendrent une augmentation de 94 % des dépenses publicitaires du secteur de l’hébergement, par rapport à l’année dernière,

Le célèbre réseau social de Mark Zuckerberg et ses dépendances comme Instagram continuent de s'accaparer une bonne partie des dépenses des publicités en ligne.Dans son rapport "State of Social Media and CX ", Emplifi dévoile que" explique le rapport d'Emplifi.Cette forte poussée des dépenses à des répercussions sur les taux d'acquisition qui eux aussi s'accroissent, alors que les coûts par clic (CPC) atteignent leur plus haut niveau depuis fin 2020.Dans le même temps, la portée des publicités sur Facebook s'améliore (+3,7 % par rapport à l’année dernière), mais cela s'inscrit dans un paysage qui est plutôt à la baisse depuis quelque temps, avec notamment une chute de 12,4 % enregistrée au trimestre dernier.Les vidéos Instream Live Facebook et Instagram des marques génèrent trois fois plus d’engagement avec les fans et les abonnés que les autres types de publications.Rien qu'en France, près de 1,2 milliard d'euros ont été dépensés sur les réseaux sociaux par les entreprises pour se rendre visibles, sur le seul 1er semestre 2021 (+58%).Par rapport à 2019, la hausse est de 77% pour les dépenses publicitaires sur les médias en ligne, alors que le search (référencement payant) n'augmente "que" de 29%, l'augmentation est encore plus contenue pour le Display (21%) et l'affiliation (+12%).