Puy Saint Vincent : préouverture pour le public les 28 et 29 novembre 2020

SAEM les Écrins - exploitant du domaine skiable (avec la participation du Ski Club de Puy Saint Vincent, du Comité régional de Ski Alpes Provence et de l’ESF (Ecole de Ski Français) a annoncé, la préouverture de la station le 14 novembre 2020 pour les jeunes licenciés de tous les clubs et compétiteurs.



Ainsi, Puy Saint Vincent sera la toute première station des Alpes du Sud à lancer sa saison d’hiver 2020-2021. À cette occasion, le stade d’entraînement de la Bergerie sera mis à disposition des clubs, comités régionaux et groupes fédéraux pour une journée ski libre, le dimanche 15 novembre, pour les premiers tracés, puis six jours sur sept, à partir du 16 novembre.



Entre 40 000 et 50 000 m3 de neige seront produits selon l’enneigement naturel, puis fraisés et transformés en manteau neigeux. Le domaine skiable sera ouvert au grand public les week-end du 28-29 novembre et du 5-6 décembre, sous réserve de l’élargissement du domaine à ces dates.



Sur ces week-end de pré-ouverture, les visiteurs skieront à petit prix puisque le forfait journée sera proposé à un tarif unique attractif. L’ouverture définitive, quant à elle, est maintenue du 12 décembre 2020 au 11 avril 2021.