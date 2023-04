Quand les Etats se mêlent du transport aérien

Une fois arrêtées les grandes lignes de gestion du transport aérien, il fallait bien créer les opérateurs auxquels était dévolue la charge d’ouvrir des lignes aériennes et de développer les marchés. Encore une fois, cela n’aurait pas été possible sans le soutien des pays. C’est ainsi que la plupart des grandes compagnies historiques ont commencé par être nationalisées.



Elles ont pu se développer sous la protection administrative et économique des gouvernements et créer ainsi le premier maillage mondial du transport aérien. On s’est alors aperçu combien il pouvait devenir indispensable non seulement à l’économie des pays mais à leur prestige international.



Récemment d’ailleurs les gouvernements ont dû intervenir massivement pour éviter la faillite de nombreux transporteurs pendant la déplorable traversée du Covid.



Mais tout bon côté d’une médaille a également son revers. Tout d’abord cela a mis les compagnies nationales dans un confort matériel à l’abri duquel elles ont certes prospéré, sauf qu’elles ont oublié les fondamentaux économiques sachant que leurs gouvernements ne les laisseraient jamais tomber.



Et les dérives de gestion ont commencé, souvent d’ailleurs parce que les gouvernants en profitaient pour mettre à la tête des transporteurs nationaux les amis auxquels on devait quelques services. Or ces responsables n’étaient pas toujours les meilleurs professionnels, et de copinages en copinages on a vu prospérer l’octroi de billets gratuits, souvent dans les classes les plus élevées, de manière excessive.



Finalement dans beaucoup de pays, la compagnie aérienne est devenue un refuge agréable pour des personnes dont on ne savait pas que faire.