Quarantaine, frontières : 20 associations européennes du voyage lancent un appel à l'Europe

Airline Catering Associations (ACA)

Airports Council International Europe (ACI EUROPE)

Airlines International Representation in Europe (AIRE)

Alliance of Rail New Entrants (ALLRAIL)

Airport Services Association (ASA)

AeroSpace AND Defence Industries Association of Europe (ASD)

Airlines for Europe (A4E)

Civil Air Navigation Services Organization (CANSO)

European Business Aviation Association (EBAA)

European Cockpit Association (ECA)

European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations (ECTAA)

European Federation of Campingsite Organisations & Holiday Park Associations (EFCO&HPA)

European Regions Airline Association (ERA)

European Travel Commission (ETC)

European Transport Workers’ Federation (ETF)

European Tourism Association (ETOA)

European Travel Retail Confederation (ETRC)

EU Travel Tech (ETT)

EuroGites (eurogites)

General Aviation Manufacturers Association (GAMA)

Hotels, Restaurants & Cafés in Europe (HOTREC)

International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)

International Air Transport Association (IATA)

International Road Transport Union (IRU)

Taxi Europe Alliance (TEA)